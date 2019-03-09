На реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В результате дождей и таяния снега в горах на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС).
“9 марта, в результате дождей и таяния снега в горах, на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды (над уровнями на 8 часов 7 марта) на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов, в нижнем течении Боржавы до 2,0 м с выходом воды на пойму”, — говорится в сообщении спасателей.
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Ранее УНН сообщал, что на Житомирщине паводок разрушил временный мост.