ДСНС у ці вихідні буде нести службу у посиленому режимі

КИЇВ. 9 березня. УНН. Під час проведення в Україні заходів у період святкового і вихідних днів з 8 по 11 березня 2019 року підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ДСНС.