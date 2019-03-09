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ДСНС у ці вихідні буде нести службу у посиленому режимі

ДСНС у ці вихідні буде нести службу у посиленому режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Під час проведення в Україні заходів у період святкового і вихідних днів з 8 по 11 березня 2019 року підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ДСНС.

У період з 8 по 11 березня буде здійснюватися "посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу рятувальники приділяють об'єктам з масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи".

Крім того, організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, Нацгвардії та регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки.

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"Загалом, до 9-ї ранку 11 березня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС, а у разі необхідності сили будуть збільшені до 14 тисяч чоловік особового складу та близько 4 тисяч одиниць техніки", - додають у прес-службі рятувальників.

Також, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.

Як повідомляв УНН, внаслiдок дощiв та танення снiгу в горах на рiчках Закарпатської областi очікуються пiдвищення рiвнiв води.

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