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ГСЧС: тушение лесного пожара на Луганщине продолжается, открытого огня нет

ГСЧС: тушение лесного пожара на Луганщине продолжается, открытого огня нет

Киев  •  УНН

 • 11999 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. На утро субботы, 11 июля, на месте лесного пожара в Луганской области открытого горения не наблюдается, но замечено тление древесины в отдельных ячейках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

“Продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля 2020 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района Луганской области”, — говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что в 17:40 9 июля пожар локализован. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила около 5 тыс. га.

“По состоянию на 07 час. 11 июля 2020 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины (22 между 27 и 35, 84 кварталы Боровского и Песчаного лесничества)”, — сообщили чрезвычайники.

Добавляется, что всего в ликвидации пожара привлечены 720 человек и 198 единиц техники, из них от ГСЧС — 535 человек личного состава и 106 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники.

“На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС”, — резюмировали в пресс-центре.

Напомним, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошла лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на селения. Погибли 5 человек.

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