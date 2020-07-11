ДСНС: гасіння лісової пожежі на Луганщині продовжується, відкритого вогню немає
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. На ранок суботи, 11 липня, на місці лісової пожежі у Луганській області відкритого горіння не спостерігається, проте помітно тління деревини в окремих осередках. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ДСНС України.
“Продовжується гасіння лісової пожежі, що виникла 6 липня 2020 року поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області”, — йдеться у повідомленні.
У ДСНС нагадали, що о 17:40 9 липня пожежу локалізовано. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становила близько 5 тис. га.
“Станом на 07 год. 11 липня 2020 року відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та деревини (22, між 27 та 35, 84 квартали Борівського та Піщаного лісництв)”, — повідомили надзвичайники.
Додається, що всього до ліквідації пожежі залучено 720 чоловік та 198 одиниць техніки, з них від ДСНС — 535 чоловік особового складу та 106 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки.
“На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС”, — резюмували в пресцентрі.
Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища. Загинули 5 людей.