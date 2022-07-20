ГСЧС: к началу офлайн-обучения готовы только 23% образовательных учреждений страны
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Учитывая реалии, к началу офлайн-обучения сегодня готовы только 23% образовательных учреждений страны. Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Сергей Крук во время селекторного совещания при участии Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с руководителями ОГА и ОВА, передает УНН.
Участники обсуждали ситуацию с укрытиями в учебных заведениях накануне старта нового учебного года в Украине.
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"По состоянию на сегодняшний день только 11% учебных заведений имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты. Итак, основную часть участников образовательного процесса планируется защищать в простейших укрытиях. Учитывая реалии, к началу офлайн-обучения сегодня готовы только 23% образовательных заведений страны", – заметил Сергей Крук.
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Дополнение
В Украине местные власти должны до сентября завершить подготовку школ для обеспечения офлайн-обучения, в частности оборудовать бомбоубежища.