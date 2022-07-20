Тривожна кнопка, підвезення дітей та бомбосховища: Шмигаль зібрав нараду щодо підготовки шкіл до 1 вересня

Деталі



За його словами, захисні споруди цивільного захисту закладів освіти мають бути приведені в готовність до використання за призначенням.



Цитата



«Безпека дітей - найголовніше завдання при підготовці закладів освіти до навчального року. Усі рекомендації вже розроблені. У сховищах мають бути тепло, світло, вентиляція, вода й усе для комфортного перебування під час тривалої повітряної тривоги. Навчання дітей і персоналу правильному поводженню під час тривоги мають стати регулярними», - пояснив він.

Міністр внутрішніх справ також акцентував увагу на питаннях безпеки в школах. Серед нововведень, які плануються з нового навчального року, це наявність у школах тривожної кнопки для звернення до поліції.

Денис Шмигаль підкреслив, що новий навчальний рік має стартувати в очному режимі. Там, де це неможливо, зокрема у прифронтових областях і прикордонних громадах, застосовуватиметься онлайн-навчання. Очільник Уряду також дав завдання МВС опрацювати можливість використання комунального транспорту за певних умов для надання послуг із підвезення дітей з та до освітніх закладів.

Більше того, прем'єр-міністр доручив підготувати заклади освіти та продумати куди розмістити ВПО, які там тимчасово розмістилися з моменту війни. МОН заявило, що наразі відомо про 56 тисяч таких осіб, які проживають у закладах освіти. Своєю чергою обласні військові адміністрації мають розробити план їх переселення в інші приміщення.

Доповнення

В Україні місцева влада повинна до вересня завершити підготовку шкіл для забезпечення офлайн-навчання, зокрема обладнати бомбосховища.