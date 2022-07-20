Тревожная кнопка, подвоз детей и бомбоубежища: Шмигаль собрал совещание по подготовке школ к 1 сентября

Детали



По его словам, защитные сооружения гражданской защиты учебных заведений должны быть приведены в готовность к использованию по назначению.



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«Безопасность детей – самая главная задача при подготовке учебных заведений к учебному году. Все рекомендации уже разработаны. В хранилищах должно быть тепло, свет, вентиляция, вода и все для комфортного пребывания во время длительной воздушной тревоги. Обучение детей и персоналу правильному поведению во время тревоги должны стать регулярными», – пояснил он.

Министр внутренних дел также акцентировал внимание на вопросах безопасности в школах. Среди новшеств, которые планируются с нового учебного года, это наличие в школах тревожной кнопки для обращения в полицию.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что новый учебный год должен стартовать в очном режиме. Там, где это невозможно, в частности в прифронтовых областях и приграничных общинах, будет применяться онлайн-обучение. Руководитель Правительства также дал задачу МВД проработать возможность использования коммунального транспорта при определенных условиях для предоставления услуг по подвозу детей из и в образовательные учреждения.

Более того, премьер-министр поручил подготовить учебные заведения и продумать куда разместить ВПЛ, которые там временно разместились с момента войны. МОН заявило, что в настоящее время известно о 56 тысячах таких лиц, проживающих в учебных заведениях. В свою очередь областные военные администрации должны разработать план их переселения в другие помещения.

Дополнение

В Украине местные власти должны до сентября завершить подготовку школ для обеспечения офлайн-обучения, в частности оборудовать бомбоубежища.