ДСНС: до початку офлайн-навчання готові лише 23% освітніх закладів країни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни. Про це повідомив голова ДСНС України Сергій Крук під час селекторної наради, яка відбулась за головування Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з керівниками ОДА та ОВА, передає УНН.
Учасники обговорювали ситуацію з укриттями в закладах освіти напередодні старту нового навчального року в Україні.
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"Станом на сьогодні лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту. Отже, основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях. З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни", - зауважив Сергій Крук.
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Доповнення
В Україні місцева влада повинна до вересня завершити підготовку шкіл для забезпечення офлайн-навчання, зокрема обладнати бомбосховища.