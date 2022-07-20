ДСНС: до початку офлайн-навчання готові лише 23% освітніх закладів країни

Учасники обговорювали ситуацію з укриттями в закладах освіти напередодні старту нового навчального року в Україні.

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"Станом на сьогодні лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту. Отже, основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях. З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни", - зауважив Сергій Крук.

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Доповнення

В Україні місцева влада повинна до вересня завершити підготовку шкіл для забезпечення офлайн-навчання, зокрема обладнати бомбосховища.