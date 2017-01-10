Жена и сын С.Пашинского дали согласие на допрос
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Жена и сын нардепа Сергея Пашинского дали согласие на свой допрос по делу стрельбы, произошедшей 31 декабря. Об этом народный депутат сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент УНН.
"И я, и моя жена, которые и сын, имели хоть какое-то отношение к этому инциденту, дали согласие на добровольный допрос и в ближайшее время, как только организационно это будет решено, это будет сделано", - рассказал он.
Как сообщал УНН, прокуратура сегодня допросила народного депутата Сергея Пашинского относительно инцидента со стрельбой, и сейчас идет оформление протокола допроса.