Жена и сын С.Пашинского дали согласие на допрос

"И я, и моя жена, которые и сын, имели хоть какое-то отношение к этому инциденту, дали согласие на добровольный допрос и в ближайшее время, как только организационно это будет решено, это будет сделано", - рассказал он.

Как сообщал УНН, прокуратура сегодня допросила народного депутата Сергея Пашинского относительно инцидента со стрельбой, и сейчас идет оформление протокола допроса.