Дружина та син С.Пашинського дали згоду на допит

"І я, і моя дружина, і син, які мали хоч якийсь стосунок до цього інциденту, дали згоду на добровільний допит, і найближчим часом, як тільки організаційно це буде вирішено, це буде зроблено", - розповів він.

Як повідомляв УНН, прокуратура сьогодні допитала народного депутата Сергія Пашинського стосовно інциденту зі стріляниною, і наразі йде оформлення протоколу допиту.