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Дружина та син С.Пашинського дали згоду на допит

Дружина та син С.Пашинського дали згоду на допит

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Дружина та син нардепа Сергія Пашинського дали згоду на свій допит у справі стрілянини, що сталась 31 грудня. Про це народний депутат сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент УНН.

"І я, і моя дружина, і син, які мали хоч якийсь стосунок до цього інциденту, дали згоду на добровільний допит, і найближчим часом, як тільки організаційно це буде вирішено, це буде зроблено", - розповів він.

Як повідомляв УНН, прокуратура сьогодні допитала народного депутата Сергія Пашинського стосовно інциденту зі стріляниною, і наразі йде оформлення протоколу допиту.

Українські Національні Новини

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