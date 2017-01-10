Дружина та син С.Пашинського дали згоду на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Дружина та син нардепа Сергія Пашинського дали згоду на свій допит у справі стрілянини, що сталась 31 грудня. Про це народний депутат сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент УНН.
"І я, і моя дружина, і син, які мали хоч якийсь стосунок до цього інциденту, дали згоду на добровільний допит, і найближчим часом, як тільки організаційно це буде вирішено, це буде зроблено", - розповів він.
Як повідомляв УНН, прокуратура сьогодні допитала народного депутата Сергія Пашинського стосовно інциденту зі стріляниною, і наразі йде оформлення протоколу допиту.