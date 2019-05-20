Супруга Саакашвили заявила о победе на выборах мэра Зугдиди, в ЦИК это опровергают

"Мы выиграли первый тур и не допустим второго тура, поскольку он не нужен. Если они все же первым туром объявят, кого хотят, я пройду всю Грузию, от села к селу, как Звиад Гамсахурдия ходил во время референдума. И я готова предпринять этот шаг для страны... Мы выиграли первый тур. Если они объявят победу в первом туре, то получат протесты по всей стране... Вы еще не знаете, кто я. Знайте, что я не шучу", - заявила Рулофс.

Она подчеркнула, что оппозиция начала получать данные с отдельных участков, в большинстве которых она лидирует, сообщило агентство "Новости-Грузия". Также кандидат в мэры отметила, что голосование проходило с многочисленными нарушениями. В частности, Рулофс заявила о случаях, когда у избирателей отнимали удостоверения и оказывали на них давление.

Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов. Об этом в понедельник на брифинге заявила председатель ЦИК Тамар Жвания, оглашая предварительные итоги воскресного голосования, сообщил ТАСС.

Напомним, премьер Грузии заявил о победе правящей партии на выборах в местные органы власти, которые состоялись 19 мая.