Прем'єр Грузії заявив про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади

"За інформацією, яка щойно нам надійшла, наші кандидати всюди лідирують і перемагають в першому ж турі. Що ж стосується Тбілісі (проміжні вибори депутата парламенту в одномандатному окрузі Мтацминда - ред), то тут у нас, швидше за все, буде другий тур", - сказав Бахтадзе.

Кандидатом від правлячої партії в Зугдіді є Георгій (Гега) Шенгелія, в Марнеулі - Заур Даргай, в Зестафоні - Георгій Гоглічідзе, в Чіатуру - Гіві Модебадзе і в Хуло - Вахтанг Берідзе.

Що стосується тбіліського округу Мтацминда, то там від "Грузинської мрії" балотується лікар Володимир (Ладо) Кахадзе. Його головним конкурентом є висуванець від опозиційних партій "Європейська Грузія - Рух за свободу" і "Вільні демократи", адвокат Шалва Шавгулідзе.

ЦВК Грузії почне оголошувати попередні підсумки виборів через кілька годин, однак у правлячій партії впевнені, що до другого туру в Тбілісі перейдуть Кахахдзе і Шавгулидзе. Згідно з грузинським законодавством, якщо кандидат в депутати від одномандатного округу не набирає більше половини голосів виборців, призначається другий тур.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

А тим часом в нашій держав, після виборів Президента України завтра, 20 травня, о 10:00 очікується інавгурація Володимира Зеленського.

УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.