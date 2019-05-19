Премьер Грузии заявил о победе правящей партии на выборах в местные органы власти
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Кандидаты в мэры городов Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), Хуло (Аджарская АР), Марнеули (край Квемо Картли), Чиатуры и Зестафони (край Имерети) от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" побеждают в первом туре досрочных выборов. Об этом в воскресенье заявил на брифинге премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает УНН.
“По информации, которая только что к нам поступила, наши кандидаты везде лидируют и побеждают в первом же туре. Что же касается Тбилиси (промежуточные выборы депутата парламента в одномандатном округе Мтацминда — ред), то у нас, скорее всего, будет второй тур” — сказал Бахтадзе.
Кандидатом от правящей партии в Зугдиди является Георгий (Гега) Шенгелия, в Марнеули — Заур Даргай, в Зестафони — Георгий Гогличидзе, в Чиатуру — Гиви Модебадзе и в Хуло — Вахтанг Беридзе.
Что касается тбилисского округа Мтацминда, то там от “Грузинской мечты” баллотируется врач Владимир (Ладо) Кахадзе. Его главным конкурентом является выдвиженец от оппозиционных партий “Европейская Грузия — Движение за свободу” и “Свободные демократы”, адвокат Шалва Шавгулидзе.
ЦИК Грузии начнет объявлять предварительные итоги выборов через несколько часов, однако в правящей партии уверены, что во второй тур в Тбилиси перейдут Кахахдзе и Шавгулидзе. Согласно грузинскому законодательству, если кандидат в депутаты от одномандатного округа не набирает больше половины голосов избирателей, назначается второй тур.
Напомним, Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
А тем временем в нашей государств, после выборов Президента Украины завтра, 20 мая, в 10:00 ожидается инаугурация Владимира Зеленского.
УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.