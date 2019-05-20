Дружина Саакашвілі заявила про перемогу на виборах мера Зугдіді, в ЦВК це спростовують

"Ми виграли перший тур і не допустимо другого туру, оскільки він не потрібен. Якщо вони все ж першим туром оголосять, кого хочут, я пройду всю Грузію, від села до села, як Звіад Гамсахурдія ходив під час референдуму. І я готова зробити цей крок для країни ... Ми виграли перший тур. Якщо вони оголосять перемогу в першому турі, то отримають протести по всій країні ... Ви ще не знаєте, хто я. Знайте, що я не жартую", - заявила Рулофс.

Вона підкреслила, що опозиція почала отримувати дані з окремих ділянок, в більшості яких вона лідирує, повідомило агентство "Новини-Грузія". Також кандидат в мери зазначила, що голосування проходило з численними порушеннями. Зокрема, Рулофс заявила про випадки, коли у виборців забирали посвідчення і на них тиснули.

Кандидат в мери міста Зугдіді (край Самегрело - Земо Сванеті), дружина екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс на позачергових виборах набирає 42,75%, поступаючись конкуренту від правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Георгію Шенгелія, який отримав 54,45% голосів. Про це в понеділок на брифінгу заявила голова ЦВК Тамар Жванія, оголошуючи попередні підсумки недільного голосування, повідомив ТАСС.

Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади, які відбулися 19 травня.