Супруга премьера Армении вместе с отрядом женщин решила уйти на фронт

“С завтрашнего дня отряд из 13 женщин, в том числе и я, начнет учения. Через несколько дней мы отправимся на помощь в охране наших границ. Ни наша родина, ни наше достоинство не будут отданы врагу”, — написала Акопян.

Напомним, ранее Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщал УНН, накануне Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха, которое должно было начать действовать 26 октября.