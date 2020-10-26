Супруга премьера Армении вместе с отрядом женщин решила уйти на фронт
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян решила пройти учения с отрядом из 13 женщин, дабы впоследствии отправиться на передовую. Об этом она написала на своїй странице в Facebook, передаёт УНН.
“С завтрашнего дня отряд из 13 женщин, в том числе и я, начнет учения. Через несколько дней мы отправимся на помощь в охране наших границ. Ни наша родина, ни наше достоинство не будут отданы врагу”, — написала Акопян.
Напомним, ранее Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.
Как сообщал УНН, накануне Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха, которое должно было начать действовать 26 октября.