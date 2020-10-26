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Дружина прем'єра Вірменії разом із загоном жінок вирішила піти на фронт

Київ • УНН

 • 19246 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Анна Акопян вирішила пройти навчання з загоном з 13 жінок, щоб згодом вирушити на передову. Про це вона написала на життя без сторінці в Facebook, передає УНН.

"Із завтрашнього дня загін з 13 жінок, в тому числі і я, почне навчання. Через кілька днів ми вирушимо на допомогу в охороні наших кордонів. Ні наша батьківщина, ні наша гідність не будуть віддані ворогові", - написала Акопян.

Нагадаємо, раніше Пашинян виключив дипломатичне врегулювання конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

Як повідомляв УНН, напередодні Вірменія і Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я в зоні конфлікту в районі Нагірного Карабаху, яке мало вступити в дію 26 жовтня.

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