Дружина прем'єра Вірменії разом із загоном жінок вирішила піти на фронт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Анна Акопян вирішила пройти навчання з загоном з 13 жінок, щоб згодом вирушити на передову. Про це вона написала на життя без сторінці в Facebook, передає УНН.
"Із завтрашнього дня загін з 13 жінок, в тому числі і я, почне навчання. Через кілька днів ми вирушимо на допомогу в охороні наших кордонів. Ні наша батьківщина, ні наша гідність не будуть віддані ворогові", - написала Акопян.
Нагадаємо, раніше Пашинян виключив дипломатичне врегулювання конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.
Як повідомляв УНН, напередодні Вірменія і Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я в зоні конфлікту в районі Нагірного Карабаху, яке мало вступити в дію 26 жовтня.