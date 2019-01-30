Жена Луценко заявила, что подаст на Гриценко в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что от имени всех матерей защитников Украины подаст на кандидата в президенты Анатолия Гриценко в суд. Судиться Луценко собирается из-за заявления Гриценко относительно ее сына. Соответствующее заявление Ирина Луценко обнародовала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Узнала от кандидата в Президенты Гриценко, что мы прятали своего сына от фронта. Наш Саша, в отличие от бравого экс-министра обороны, в 2014 году добровольцем ушел на фронт. Служил простым солдатом в 55 бригаде", - написала Луценко.
Она также добавила, что каску, бронежилет и палатки покупали сами, потому что "министр обороны Гриценко не смог обеспечить армию хоть этим".
"Питание привозили мы и другие мамы волонтеры. Ибо министр обороны Гриценко уничтожил систему военного питания, чтобы отдать заработки бизнесменам. Колеса на тягачи пушек покупали сами. Потому министр обороны Гриценко не знал о тягачах. Ночное видение для солдат охраны арты покупали сами. Потому министр обороны Гриценко не знал, что война бывает и ночью", - добавила представитель Президента.
Кроме того, Луценко подчеркнула, что "от имени всех матерей наших защитников Отечества подам на Гриценко в суд".
"И все деньги отдам на нужды армии. Хоть так заставлю этого лжеца помочь Вооруженным Силам Украины", - резюмировала она.
Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал экс-министру обороны Украины, кандидату в президенты Анатолию Гриценко 24 часа на извинения за то, что тот в одном из интервью заявил, что Луценко и другие чиновники скрывали своих сыновей от АТО.