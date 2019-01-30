Дружина Луценка заявила, що подасть на Гриценка до суду

"Дізналася від кандидата в Президенти Гриценка, що ми ховали свого сина від фронту. Наш Сашко, на відміну від бравого екс-міністра оборони, в 2014 добровольцем пішов на фронт. Служив простим солдатом в 55 бригаді", - написала Луценко.

Вона також додала, що каску, бронежилет і намети купували самі, бо "міністр оборони Гриценко не спромігся забезпечити армію хоч цим".

"Харчі привозили ми та інші мами волонтери. Бо міністр оборони Гриценко знищив систему військового харчування, щоб віддати заробітки бізнесменам. Колеса на тягачі гармат купляли самі. Бо міністр оборони Гриценко не знав про тягачі. Нічне бачення для солдат охорони арти купляли самі. Бо міністр оборони Гриценко не знав, що війна буває і вночі", - додала представник Президента.

Крім того, Луценко наголосила, що "від імені всіх матерів наших захисників Вітчизни подам на Гриценка до суду".

"І всі гроші віддам на потреби Армії. Хоч так примушу цього брехуна допомогти Збройним Силам України", - резюмувала вона.

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко дав екс-міністру оборони України, кандидату в президенти Анатолію Гриценкові 24 години на вибачення за те, що той в одному з інтерв’ю заявив, що Луценко та інші можновладці приховували своїх синів від АТО.