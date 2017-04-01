Жена главы ЦИК в 2016 году заняла 400 тыс. долл. третьим лицам - декларация
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Жена главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского заняла в прошлом году 400 тыс. долл. третьим лицам. Ежегодная декларация главы Центризбиркома опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
М.Охендовский в своей электронной декларации за 2016 отметил, что имел в прошлом году 355 тыс. грн наличными, а его жена наличными держала 115 тыс. грн и 115 тыс. долл.
При этом в документе указано, что Екатерина Охендовская заняла третьим лицам 400 тыс. долл.
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Кроме того, она 11 апреля 2016 году приобрела 50% корпоративных прав общества с ограниченной ответственностью, стоимость которых в денежном эквиваленте составляет 5 млн грн.
Стоит отметить, что в прошлом году председатель ЦИК получил 607 764 заработной платы. А его жена получила 286405 грн дохода от занятия независимой профессиональной деятельностью.
Председатель ЦИК также задекларировал часы и охотничий карабин с оптическим прицелом. А в собственности жены находится 6 ювелирных изделий, в том числе кольца, серьги и подвеска, 2 картины и 3 иконы.
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М.Охендовский в электронной декларации также указал три автомобиля, один из которых его - Lexus LX 570 2008 года выпуска.