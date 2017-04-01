Жена главы ЦИК в 2016 году заняла 400 тыс. долл. третьим лицам - декларация

М.Охендовский в своей электронной декларации за 2016 отметил, что имел в прошлом году 355 тыс. грн наличными, а его жена наличными держала 115 тыс. грн и 115 тыс. долл.

При этом в документе указано, что Екатерина Охендовская заняла третьим лицам 400 тыс. долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В.Кличко задекларировал белый рояль и 588 тыс. грн расходов за размещение статьи в лондонском журнале

Кроме того, она 11 апреля 2016 году приобрела 50% корпоративных прав общества с ограниченной ответственностью, стоимость которых в денежном эквиваленте составляет 5 млн грн.

Стоит отметить, что в прошлом году председатель ЦИК получил 607 764 заработной платы. А его жена получила 286405 грн дохода от занятия независимой профессиональной деятельностью.

Председатель ЦИК также задекларировал часы и охотничий карабин с оптическим прицелом. А в собственности жены находится 6 ювелирных изделий, в том числе кольца, серьги и подвеска, 2 картины и 3 иконы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: А.Парубий задекларировал 28,5 тыс. долл. наличности и компенсацию на аренду номера в гостинице

М.Охендовский в электронной декларации также указал три автомобиля, один из которых его - Lexus LX 570 2008 года выпуска.