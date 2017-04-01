Дружина голови ЦВК у 2016 році позичила 400 тис. дол. третім особам – декларація
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Дружина голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського позичила минулого року 400 тис. дол. третім особам. Щорічна декларація глави Центрвиборчкому опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
М.Охендовський у своїй електронній декларації за 2016 рік зазначив, що мав минулого року 355 тис. грн готівкою, а його дружина готівкою тримала 115 тис грн і 115 тис дол.
При цьому у документі вказано, що Катерина Охендовська позичила третім особам 400 тис. дол.
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Крім того вона 11 квітня 2016 році набула 50% корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю, вартість яких у грошовому еквіваленті становить 5 млн грн.
Варто зазначити, що минулого року голова ЦВК отримав 607764 заробітної плати. А його дружина отримала 286405 грн дохіду від зайняття незалежною професійною діяльністю.
Голова ЦВК також задекларував годинник і мисливський карабін з оптичним прицілом. А у власності дружини перебуває 6 ювелірних виробів, зокрема каблучки, сережки та підвіска, 2 картини і 3 ікони.
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М.Охендовський у е-декларації також вказав три автомобілі, один з яких його – Lexus LX 570 2008 року випуску.