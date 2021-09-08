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Дружба на танках не строится: Украина удивлена реакцией РФ на демонтаж памятника "о дружбе с Москвой"

Киев  •  УНН

 • 25181 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Реакция России на демонтаж памятного знака о “дружбе Киева и Москвы” в центре украинской столицы вызывает удивление Министерства иностранных дел Украины. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины Олега Николенко, который есть в распоряжении УНН.

Цитата

“Реакция МИД РФ на демонтаж памятного знака о дружбе Киева и Москвы на улице Маршала Якубовского вызывает удивление. Поборники исторических связей до сих пор не поняли, что дружба на танках не строится”, — заявил Николенко.

Детали

Дипломат напомнил, что развязанная из Москвы вооруженная агрессия против Украины унесла тысячи украинских жизней, десятки тысяч людей остались с искалеченными судьбами, сотни тысяч вынуждены жить в условиях перманентного угрозы жизни и здоровью на оккупированных территориях.

“Памятный знак, установленный в 2001 году, не отражает реалии сегодняшнего дня. Уверен, что в Киеве найдется место для другого монумента: зафиксировать покаяния России за все то горе, которое она принесла на украинскую землю. Исправлять исторические ошибки никогда не поздно”, — добавил он.

Реакция Москвы

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снос в Киеве памятного знака о дружбе “вызывает только сочувствие”.

“С горечью наблюдаем, как нынешний киевский режим настойчиво навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России. Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран”, — заявила представительница МИД РФ.

Контекст

6 сентября во Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8.

Памятный знак “в честь дружбы Киева и Москвы” был установлен в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район назывался Московским. В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета.

Украинские Национальные Новости

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