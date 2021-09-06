У Києві знесли пам'ятник "дружби з Москвою"

Цитата

“Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму”, — заявила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.

Деталі

Пам’ятний знак “на честь дружби Києва та Москви” було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори.

Додамо

8 липня 2021 року депутати Київради підтримали рішення про демонтаж пам’ятного знаку на честь дружби Києва та Москви у Голосіївському районі на вулиці Маршала Якубовського, 8.



Кияни ще з 2019 року просили демонтувати пам’ятник дружби між Києвом та Москвою в Голосіївському районі Києва. Саме тоді була зареєстрована відповідна петиція на сервісі електронних петицій Київської міської ради.

Нагадаємо

23 липня у Львові демонтували центральну скульптурну групу радянського монумента слави — дві бронзові фігури — “батьківщини-матері” та червоноармійця, який тримає меч.