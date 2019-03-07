Кияни просять прибрати із столиці пам'ятник дружби з Москвою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Кияни просять демонтувати пам'ятник дружби між Києвом та Москвою в Голосіївському районі Києва. Відповідна петиція за номером 8598 зареєстрована на сервісі електронних петицій Київської міської ради, передає УНН.
"На цьому місці пропонується встановити пам'ятник героям АТО, ООС або інший патріотичний монумент. Щоб діти, які там гуляють зі своїми батьками, пам'ятали в якій країні вони живуть і завдяки кому", - зазначив автор петиції Ігор Семеноженко.
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Нагадаємо, кияни закликали залишити у столиці пам'ятник Суворову. Проте пам'ятник все ж прибрали із подвір'я столичного військового ліцею Богуна.