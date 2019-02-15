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У Києві спаплюжили пам'ятник воїнам АТО

У Києві спаплюжили пам'ятник воїнам АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Вандали розмалювали червоною фарбою пам’ятник воїнам АТО у Києві. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, передає УНН.

"У столиці в районі Борщагівки вандали розмалювали червоною фарбою пам’ятник воїнам АТО. Як повідомила речниця київської поліції Оксана Блищик, наразі група правоохоронців виїхала на місце події, для встановлення обставин інциденту. За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження", - повідомила вона.

За даними прес-служби ГУ НП у Києві, йдеться про пам’ятник воїнам АТО на вулиці Леся Курбаса. Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, провела огляд місця події. Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також розшукують осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Правоохоронці кваліфікують дії правопорушників як хуліганство - за ч. 1 ст. 296 ККУ.

Нагадаємо, у Добропіллі розбили пам’ятник воїну АТО.

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