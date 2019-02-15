В Киеве осквернили памятник воинам АТО

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 56771 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 76418 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129126 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129408 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129245 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124824 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160066 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141407 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киеве осквернили памятник воинам АТО

В Киеве осквернили памятник воинам АТО

Киев  •  УНН

 • 17797 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вандалы разрисовали красной краской памятник воинам АТО в Киеве. Об этом сообщила на своей странице в Facebook министр по делам ветеранов Ирина Фриз, передает УНН.

"В столице в районе Борщаговки вандалы разрисовали красной краской памятник воинам АТО. Как сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блыщик, группа правоохранителей выехала на место происшествия для установления обстоятельств инцидента. По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство", - сообщила она.

По данным пресс-службы ГУ НП в Киеве, речь идет о памятнике воинам АТО на улице Леся Курбаса. Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, провела осмотр места происшествия. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения.

Правоохранители квалифицируют действия правонарушителей как хулиганство - по ч. 1 ст. 296 УКУ.

Напомним, в Доброполье разбили памятник воину АТО.

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