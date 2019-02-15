В Киеве осквернили памятник воинам АТО

"В столице в районе Борщаговки вандалы разрисовали красной краской памятник воинам АТО. Как сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блыщик, группа правоохранителей выехала на место происшествия для установления обстоятельств инцидента. По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство", - сообщила она.

По данным пресс-службы ГУ НП в Киеве, речь идет о памятнике воинам АТО на улице Леся Курбаса. Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, провела осмотр места происшествия. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения.

Правоохранители квалифицируют действия правонарушителей как хулиганство - по ч. 1 ст. 296 УКУ.

Напомним, в Доброполье разбили памятник воину АТО.