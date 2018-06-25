У Добропіллі розбили пам’ятник воїну АТО

КИЇВ. 25 червня. УНН. У місті Добропілля Донецької області невідомі розбили пам’ятник воїну АТО Олександру Єрмакову, який загинув у 2015 році в боях під Дебальцевим. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.