У Добропіллі розбили пам’ятник воїну АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У місті Добропілля Донецької області невідомі розбили пам’ятник воїну АТО Олександру Єрмакову, який загинув у 2015 році в боях під Дебальцевим. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.
“Вчора до Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в міському парку на алеї пам’яті розбито пам’ятник воїну АТО. Поліцейські вживають заходів щодо встановлення та затримання осіб, що знищили меморіал”, — йдеться у повідомленні.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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