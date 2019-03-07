Киевляне просят убрать из столицы памятник дружбы с Москвой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Киевляне просят демонтировать памятник дружбы между Киевом и Москвой в Голосеевском районе Киева. Соответствующая петиция по номеру 8598 зарегистрирована на сервисе электронных петиций Киевского городского совета, передает УНН.
"На этом месте предлагается установить памятник героям АТО, ООС или другой патриотический монумент. Чтобы дети, которые там гуляют со своими родителями, помнили в какой стране они живут и благодаря кому", - отметил автор петиции Игорь Семеноженко.
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Напомним, киевляне призвали оставить в столице памятник Суворову. Однако памятник все же убрали со двора столичного военного лицея Богуна.