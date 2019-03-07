Киевляне просят убрать из столицы памятник дружбы с Москвой

"На этом месте предлагается установить памятник героям АТО, ООС или другой патриотический монумент. Чтобы дети, которые там гуляют со своими родителями, помнили в какой стране они живут и благодаря кому", - отметил автор петиции Игорь Семеноженко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Памятник Суворову планируют передать в швейцарский музей



Напомним, киевляне призвали оставить в столице памятник Суворову. Однако памятник все же убрали со двора столичного военного лицея Богуна.