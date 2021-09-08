Дружба на танках не будується: Україна здивована реакцією РФ на демонтаж пам'ятника "про дружбу з Москвою"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Реакція Росії на демонтаж пам’ятного знаку про “дружбу Києва та Москви” в центрі української столиці викликає здивування Міністерства закордонних справ України. Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, який є в розпорядженні УНН.
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“Реакція МЗС РФ на демонтаж пам’ятного знаку про дружбу Києва та Москви на вулиці Маршала Якубовського викликає здивування. Поборники історичних зв‘язків досі не зрозуміли, що дружба на танках не будується”, — заявив Ніколенко.
Деталі
Дипломат нагадав, що розв’язана із Москви збройна агресія проти України забрала тисячі українських життів, десятки тисяч людей залишилися із скаліченими долями, сотні тисяч вимушені жити в умовах перманентної загрози життю і здоров’ю на окупованих територіях.
“Пам’ятний знак, встановлений в 2001 році, не відображає реалії сьогодення. Упевнений, що в Києві знайдеться місце для іншого монумента: зафіксувати покаяння Росії за все те горе, яке вона принесла на українську землю. Виправляти історичні помилки ніколи не пізно”, — додав він.
Реакція Москви
Напередодні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що знесення в Києві пам’ятного знаку про дружбу “викликає лише співчуття”.
“З гіркотою спостерігаємо, як нинішній київський режим наполегливо нав’язує населенню України ненависть до всього, що пов’язано або хоча б має відношення до Росії. Планомірно здійснюється демонтаж всього, що могло б нагадувати про історичну спільність наших країн”, — заявила представниця МЗС РФ.
Контекст
6 вересня у Києві демонтували пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився у сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8.
Пам’ятний знак “на честь дружби Києва та Москви” було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори.