Дружба на танках не будується: Україна здивована реакцією РФ на демонтаж пам'ятника "про дружбу з Москвою"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Реакція Росії на демонтаж пам’ятного знаку про “дружбу Києва та Москви” в центрі української столиці викликає здивування Міністерства закордонних справ України. Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, який є в розпорядженні УНН.

Цитата

“Реакція МЗС РФ на демонтаж пам’ятного знаку про дружбу Києва та Москви на вулиці Маршала Якубовського викликає здивування. Поборники історичних зв‘язків досі не зрозуміли, що дружба на танках не будується”, — заявив Ніколенко.

Деталі

Дипломат нагадав, що розв’язана із Москви збройна агресія проти України забрала тисячі українських життів, десятки тисяч людей залишилися із скаліченими долями, сотні тисяч вимушені жити в умовах перманентної загрози життю і здоров’ю на окупованих територіях.

“Пам’ятний знак, встановлений в 2001 році, не відображає реалії сьогодення. Упевнений, що в Києві знайдеться місце для іншого монумента: зафіксувати покаяння Росії за все те горе, яке вона принесла на українську землю. Виправляти історичні помилки ніколи не пізно”, — додав він.

Реакція Москви

Напередодні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що знесення в Києві пам’ятного знаку про дружбу “викликає лише співчуття”.

“З гіркотою спостерігаємо, як нинішній київський режим наполегливо нав’язує населенню України ненависть до всього, що пов’язано або хоча б має відношення до Росії. Планомірно здійснюється демонтаж всього, що могло б нагадувати про історичну спільність наших країн”, — заявила представниця МЗС РФ.

Контекст

6 вересня у Києві демонтували пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився у сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8.

Пам’ятний знак “на честь дружби Києва та Москви” було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори.

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