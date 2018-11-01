В Украине повесилась вторая за неделю несовершеннолетняя
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 16-летней девушки, котрую нашли повешенной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.
Так, 16-летнюю жительницу Саратского района нашли в петле в собственном дворе.
При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы не обнаружили никаких следов борьбы или признаков совершения любого преступления. Не выявили и телесных повреждений на теле погибшей.
"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины", – отметили в ГУНП.
С места происшествия изъяли мобильный телефон несовершеннолетней. Продолжаются следственные действия с целью установления причин и обстоятельств смерти девушки.
Напомним, что на этой неделе в Харькове 14-летняя школьница совершила самоубийство. Тело девушки в петле из веревки нашел ее отец на общем балконе жилого дома. Из собственных источников в правоохранительных органах УНН стало известно, что накануне трагедии школьница поссорилась с родителями.