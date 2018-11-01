В Украине повесилась вторая за неделю несовершеннолетняя

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108504 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116495 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 148143 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141700 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

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Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 16-летней девушки, котрую нашли повешенной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Так, 16-летнюю жительницу Саратского района нашли в петле в собственном дворе.

При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы не обнаружили никаких следов борьбы или признаков совершения любого преступления. Не выявили и телесных повреждений на теле погибшей.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины", – отметили в ГУНП.

С места происшествия изъяли мобильный телефон несовершеннолетней. Продолжаются следственные действия с целью установления причин и обстоятельств смерти девушки.

Напомним, что на этой неделе в Харькове 14-летняя школьница совершила самоубийство. Тело девушки в петле из веревки нашел ее отец на общем балконе жилого дома. Из собственных источников в правоохранительных органах УНН стало известно, что накануне трагедии школьница поссорилась с родителями.

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