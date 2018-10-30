У Харкові батько знайшов повішеною 14-річну доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Харкові чоловік знайшов повішаною власну 14-річну доньку. Смерть дитини правоохоронці кваліфікували як самогубство. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"29 жовтня близько 10:00 до Московського відділу поліції надійшло повідомлення від 47-річного харків’янина, який заявив про загибель своєї неповнолітньої доньки", – йдеться в повідомленні.
Так, тіло 14-річної дівчини її батько виявив на загальному балконі житлового будинку у зашморгу з мотузки. За словами батьків дитини, конфліктів із донькою у них не було, у школі вона навчалася добре. Ніяких намірів покінчити життя самогубством дівчинка нікому не висловлювала.
"З місця події вилучено речові докази. Слідчі внесли інформацію за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне убивство) с позначкою "самогубство". Зараз поліція з’ясовує усі обставини трагедії", – зазначили в поліції.
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