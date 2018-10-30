В Харькове отец нашел повешенной 14-летнюю дочь

"29 октября около 10:00 в Московский отдела полиции поступило сообщение от 47-летнего харьковчанина, который заявил о гибели своей несовершеннолетней дочери", – говорится в сообщении.

Так, тело 14-летней девушки ее отец обнаружил на общем балконе жилого дома в петле из веревки. По словам родителей ребенка, конфликтов с дочерью у них не было, в школе она училась хорошо. Никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала.

"С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Следователи внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии", – отметили в полиции.

Напомним, две девочки прыгнули с крыши многоэтажки в Мариуполе.



