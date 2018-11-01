В Україні повісилася друга за тиждень неповнолітня
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Одещині правоохоронці встановлюють обставини смерті 16-річної дівчини, яку знайшли повішеною. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.
Так, 16-річну дівчину, жительку Саратського району, знайшли у зашморгу на власному подвір’ї.
Під час огляду місця події працівники слідчо-оперативної групи не виявили жодних слідів боротьби чи ознак скоєння будь-якого злочину. Не виявили і тілесних ушкоджень на тілі загиблої.
“За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) з приміткою „самогубство“ Кримінального кодексу України”, — зазначили у ГУНП.
З місця події вилучили мобільний телефон неповнолітньої. Тривають слідчі дії з метою встановлення причин та обставин смерті дівчини.
Нагадаємо, що цього тижня у Харкові 14-річна школярка скоїла самогубство. Тіло дівчини у зашморгу з мотузки знайшов її батько на загальному балконі житлового будинку. З власних джерел у правоохоронних органах УНН стало відомо, що напередодні трагедії школярка посварилася з батьками.