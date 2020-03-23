Второй случай COVID-19 во Львовской области был подтвержден у женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Во Львовской области еще один случай заболевания коронавирусом COVID-19 был зафиксирован у женщины 1969 года. Об этом сообщил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
“Пациент, тест которого на коронавирус дал положительный результат, — женщина. Больная — 1969 года”, — говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 23 марта, во Львовской области 2 подтверждены случаи заболевания коронавирусом.
Как сообщалось, больной коронавирус черкащанин вернулся из-за границы.