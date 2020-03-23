Другий випадок COVID-19 на Львівщині було підтверджено у жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Львівській області ще один випадок захворювання на коронавірусу COVID-19 був зафіксований у жінки 1969 року народження. Про це повідомив в.о. директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, передає УНН з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
“Пацієнт, тест якого на коронавірус дав позитивний результат, — жінка. Хвора — 1969 року народження”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 23 березня, на Львівщині є 2 підтверджені випадки захворювання на коронавірус.
Як повідомлялося, хворий на коронавірус черкащанин повернувся з-за кордону.