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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Второй украинец победил на старте квалификации Уимблдона

Киев • УНН

 • 4833 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Уроженец Донецка Илья Марченко с победного результата стартовал в квалификации Уимблдона, передает УНН.

Второй украинец победил на старте квалификации Уимблдона

Марченко за 1 час и 53 минуты справился с сопротивлением аргентинца Марко Трунджеллити (165 в АТР) - 7:6 (5) и 7:5.

Марченко допустил меньшее количество двойных ошибок - 2:5, и имел 27 активно выигранных мячей против 20-ти у аргентинца.

Следующим соперником Донецка станет 20-летний венгерский теннисист Аттила Балаш (207 в мировой классификации).

Как сообщалось ранее, Сергей Стаховский также получил выигрыш на старте Уимблдона.

Украинские Национальные Новости

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