Второй украинец победил на старте квалификации Уимблдона
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Уроженец Донецка Илья Марченко с победного результата стартовал в квалификации Уимблдона, передает УНН.
Марченко за 1 час и 53 минуты справился с сопротивлением аргентинца Марко Трунджеллити (165 в АТР) - 7:6 (5) и 7:5.
Марченко допустил меньшее количество двойных ошибок - 2:5, и имел 27 активно выигранных мячей против 20-ти у аргентинца.
Следующим соперником Донецка станет 20-летний венгерский теннисист Аттила Балаш (207 в мировой классификации).
Как сообщалось ранее, Сергей Стаховский также получил выигрыш на старте Уимблдона.