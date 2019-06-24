Український тенісист переміг на старті "Вімблдону"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Чоловіча кваліфікація до Вімблдону-2019 розпочалася низкою поєдинків, в одному з яких українець Сергій Стаховський протистояв представнику Барбадосу Даррену Кінгу, передає УНН.
Киянин, маючи 17 номер посіву, здійснив один брейк у першому сеті та два у другому, а також захистив усі гейми на своїй подачі – 6:3, 6:2.
В активі переможця 5 ейсів, 56 відсотків влучань першої подачі і 29 активно виграних м'ячів проти 14 у візаві.
Додамо, у другому раунді відбору Стаховський позмагається зі 220-ю ракеткою світу Ендрю Харрісом з Австралії.
Нагадаємо, троє представниць жіночого тенісу України боротимуться за право виступити в основній сітці "Вімблдону".