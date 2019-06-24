Украинский теннисист победил на старте "Уимблдона"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Мужская квалификация к Уимблдона-2019 началась рядом поединков, в одном из которых украинец Сергей Стаховский противостоял представителю Барбадоса Даррену Кингу, передает УНН.
Киевлянин, имея 17 номер посева, совершил один брейк в первом сете и два во втором, а также защитил все геймы на своей подаче - 6:3, 6:2.
В активе победителя 5 эйсов, 56 процентов попаданий первой подачи и 29 активно выигранных мячей против 14 у визави.
Добавим, во втором раунде отбора Стаховский поборется со 220-й ракеткой мира Эндрю Харрисом из Австралии.
Напомним, трое представительниц женского тенниса Украины будут бороться за право выступить в основной сетке "Уимблдона".