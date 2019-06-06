Три тенісистки представлять Україну в кваліфікації "Вімблдону"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Троє представниць жіночого тенісу України боротимуться за право виступити в основній сітці "Вімблдону", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У кваліфікації третього турніру "Великого Шолома "в цьому році виступлять Ангеліна Калініна (151 в WTA), Катаріна Завацька (202) і Марта Костюк (206).
Відзначимо, що найвищими в кваліфікації з рейтингу WTA потрапили сербка Івана Йоровіч (103-тя), полячка Іга Свіатек і словенка Дайла Якуповіч (105).
Зауважимо, що одразу з основи "Вімблдону" стартуватимуть Світоліна, Цуренко, Ястремська і Козлова.
Додамо також, змагання проходитимуть з 1-го по 14 липня.