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Три тенісистки представлять Україну в кваліфікації "Вімблдону"

Три тенісистки представлять Україну в кваліфікації "Вімблдону"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Троє представниць жіночого тенісу України боротимуться за право виступити в основній сітці "Вімблдону", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

У кваліфікації третього турніру "Великого Шолома "в цьому році виступлять Ангеліна Калініна (151 в WTA), Катаріна Завацька (202) і Марта Костюк (206).

Відзначимо, що найвищими в кваліфікації з рейтингу WTA потрапили сербка Івана Йоровіч (103-тя), полячка Іга Свіатек і словенка Дайла Якуповіч (105).

Зауважимо, що одразу з основи "Вімблдону" стартуватимуть Світоліна, Цуренко, Ястремська і Козлова.

Додамо також, змагання проходитимуть з 1-го по 14 липня.

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