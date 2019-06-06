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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 12678 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 53891 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114645 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109401 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136449 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144175 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130010 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Три теннисистки представят Украину в квалификации "Уимблдона"

Три теннисистки представят Украину в квалификации "Уимблдона"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Трое представительниц женского тенниса Украины будут бороться за право выступить в основной сетке "Уимблдона", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В квалификации третьего турнира "Большого Шлема" в этом году выступят Ангелина Калинина (151 в WTA), Катарина Завацкая (202) и Марта Костюк (206).

Отметим, что самыми высокими в квалификации из рейтинга WTA попали сербка Ивана Йорович (103-я), полячка Ига Свиатек и словенка Дайла Якупович (105).

Заметим, что сразу из основы "Уимблдона" стартуют Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова.

Добавим также, соревнования будут проходить с 1-го по 14 июля.

Украинские Национальные Новости

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