Три теннисистки представят Украину в квалификации "Уимблдона"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Трое представительниц женского тенниса Украины будут бороться за право выступить в основной сетке "Уимблдона", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В квалификации третьего турнира "Большого Шлема" в этом году выступят Ангелина Калинина (151 в WTA), Катарина Завацкая (202) и Марта Костюк (206).
Отметим, что самыми высокими в квалификации из рейтинга WTA попали сербка Ивана Йорович (103-я), полячка Ига Свиатек и словенка Дайла Якупович (105).
Заметим, что сразу из основы "Уимблдона" стартуют Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова.
Добавим также, соревнования будут проходить с 1-го по 14 июля.