Другий українець переміг на старті кваліфікації Вімблдону
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Уродженець Донецьку Ілля Марченко з переможного результату стартував у кваліфікації Вімблдону, передає УНН.
Марченко за 1 годину та 53 хвилини впорався із спротивом аргентинця Марко Трунджелліті (165 в АТР) – 7:6 (5) і 7:5.
Марченко припустився меншої кількості подвійних помилок – 2:5, і мав 27 активно виграних м'ячів проти 20-ти у аргентинця.
Наступним суперником донеччанина стане 20-річний угорський тенісист Аттіла Балаш (207 у світовій класифікації).
Як повідомлялося раніше, Сергій Стаховський також здобув виграш на старті Вімблдону.