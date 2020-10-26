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Второй тур выборов мэра Киева зависит от того, как и кто будет вести подсчет голосов - Катеринчук

Второй тур выборов мэра Киева зависит от того, как и кто будет вести подсчет голосов - Катеринчук

Киев  •  УНН

 • 23493 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Второй тур выборов мэра Киева сейчас еще не определен. Все будет зависеть от подсчета голосов. И есть те, кто имеет влияние на УИК и ТИК, а есть те, кто такого влияния не имеют. Об этом в комментарии УНН отметил украинский политик Николай Катеринчук.

"Вот и вопрос - будет ли второй тур. Но как я понимаю, то участковые комиссии и ТИК были сформированы таким образом, что все, кто сейчас могут влиять на то, будет ли второй тур - находятся на участках. И, например, у Верещук вообще нет влияния на эти процессы. Поэтому они могут досчитать. Почему нет? Хотя экзит-полы не дают такой возможности, потому что погрешность в экзит-полах незначительная", - сказал он.

В общем, на результаты выборов в столице, как и по всей стране, конечно, что повлиял "ковид", говорит Катеринчук. Еще один фактор низкой явки - разочарование избирателей.

"И плюс - социология, которую дали за полгода, что у Кличко 44%, что вообще убрала серьезных инвесторов, желающих не договариваться с Кличко, а воевать с ним", - добавил он.

Как писал УНН, по данным экзит-пола, Кличко в Киеве набрал - 47,8%, а во второй тур с ним еще могут выйти или Попов, или Верещук. Разрыв между ними составляет менее 1%.

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