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Другий тур виборів мера Києва залежить від того, як і хто вестиме підрахунок голосів – Катеринчук

Київ • УНН

 • 23501 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Другий тур виборів мера Києва зараз ще не визначений. Все залежатиме від підрахунку голосів. І є ті, хто має вплив на ДВК і ТВК, а є ті, хто такого впливу не мають. Про це у коментарі УНН зазначив український політик Микола Катеринчук.

"А оце і питання – чи буде другий тур. Бо наскільки я розумію, то дільничні комісії і ТВК були сформовані таким чином, що всі, хто зараз можуть впливати на те, чи буде другий тур – знаходяться на дільницях. І, наприклад, у Верещук взагалі немає впливу на ці процеси. Тому вони можуть дорахувати. Чому ні? Хоча екзит-поли не дають такої можливості, бо похибка у екзит-полах незначна", - сказав він.

Загалом, на результати виборів у столиці, як і по всій країні, звичайно, що вплинув "ковід", каже Катеринчук. Ще один фактор низької явки – розчарування виборців.

"І плюс – соціологія, яку дали за пів року, що у Кличка 44%, що взагалі прибрала серйозних інвесторів, які б хотіли не домовлятися з Кличком, а воювати з ним", - додав він.

Як писав УНН, за даними екзит-полу, Кличко у Києві набрав – 47,8%, а у другий тур із ним ще можуть вийти або Попов, або Верещук. Розрив між ними становить менш як 1%.

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