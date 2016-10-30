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15 марта, 19:03 • 115899 просмотра

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Второй тур парламентских выборов начался в Грузии

Второй тур парламентских выборов начался в Грузии

Киев • УНН

 • 10581 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Грузии начался второй тур выборов депутатов парламента, передает УНН со ссылкой на "Спутник Грузия".

Отмечается, что избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (06.00 по Киеву).

Сообщается, что второй тур парламентских выборов проходит в семи регионах Грузии и во всех крупных городах страны, в том числе в Тбилиси, Батуми, Гори, Кутаиси и Рустави.

"В выборах принимают участие 100 кандидатов: 49 - от "Грузинской мечты", 45 - от "Единого национального движения", два - от "Свободных демократов", один - от партии "Топадзе - Промышленники, Наша Родина", а также три независимых кандидата", - отмечает источник.

Следить за выборами будут почти 30 тыс. наблюдателей от местных организаций и 1440 наблюдателей из 55 международных организаций.

Напомним, что Парламент Грузии состоит из 150 депутатов, 100 из которых уже выбрали в первом туре.

Как сообщал УНН, правящая партия "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах в Грузии, состоявшихся 8 октября.

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