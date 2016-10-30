Другий тур Парламентських виборів почався у Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Грузії почався другий тур виборів депутатів парламенту, передає УНН з посиланням на “Супутник Грузія”.
Відзначається, що виборчі дільниці відкрились о 08.00 за місцевим часом (06.00 за Києвом).
Повідомляється, що другий тур парламентських виборів проходить в семи регіонах Грузії і у всіх великих містах країни, в тому числі в Тбілісі, Батумі, Горі, Кутаїсі і Руставі.
“У виборах беруть участь 100 кандидатів: 49 — від "Грузинської мрії“, 45 — від "Єдиного національного руху“, два — від "Вільних демократів“, один — від партії "Топадзе — Промисловці, Наша Батьківщина“, а також три незалежних кандидата,” — зазначає джерело.
Стежити за виборами будуть майже 30 тис. спостерігачів від місцевих організацій і 1440 спостерігачів з 55 міжнародних організацій.
Нагадаємо, що Парламент Грузії складається з 150 депутатів, 100 з яких вже вибрали в першому турі.
Як повідомляв УНН, провладна партія “Грузинська мрія” перемогла на парламентських виборах у Грузії, що відбулися 8 жовтня.