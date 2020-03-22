Второй игрок НХЛ сдал положительный тест на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Второй представитель Национальной хоккейной лиги получил положительный тест на COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Оттава Сенаторз".
Игрок "Оттавы", имя которого не называется, был частью недавнего выездного путешествия, которое включало игры в Сан-Хосе, Анахайме и Лос-Анджелесе.
Каждому, кто участвовал в поездке клуба, было дано указание провести карантин с 13 марта.
Кроме того добавим, медицинская бригада "Оттавы" активно следит за игроками и персоналом и придерживается всех необходимых и профессиональных рекомендаций, которые помогают обеспечить здоровье и безопасность наших сотрудников и общества в целом.
Напомним, что первым инфицированным игроком НХЛ стал также представитель "Оттавы".