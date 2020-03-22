Другий гравець НХЛ здав позитивний тест на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Другий представник Національної хокейної ліги отримав позитивний тест на COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Оттава Сенаторс".
Гравець "Оттави", ім'я якого не називається, був частиною недавньої виїзної подорожі, яка включала ігри в Сан-Хосе, Анахаймі і Лос-Анджелесі.
Кожному, хто брав участь в поїздці клубу, було дано вказівку провести карантин з 13 березня.
Окрім того додамо, медична бригада "Оттави" активно стежить за гравцями і персоналом та дотримується всіх належних, і професійних рекомендацій, які допомагають забезпечити здоров'я і безпеку нашим співробітників і суспільства в цілому.
Нагадаємо, що першим інфікованим гравцем НХЛ став також представник "Оттави".