Гравець НХЛ отримав позитивний результат тесту на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Хокеїст команди НХЛ Ottawa Senators отримав позитивний результат тесту на новий коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Хокеїст команди Ottawa Senators, що входить до Північноамериканської національної хокейної ліги (НХЛ), отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Що це за гравець - невідомо, однак у заяві команди сказано, що у нього легкі симптоми і він перебуває в ізоляції. Зараз команда співпрацює з медпрацівниками, щоб перевірити всіх контактних осіб. Інші члени команди також самоізолювались", - повідомили у ЗМІ.
Повідомляється, що це перший випадок захворювання серед гравців NHL. Минулого тижня стало відомо, що хокейні матчі перенесли через пандемію. Зокрема, це сталось через те, що коронавірус виявили у гравця НБА "Юта джаз", а НБА та НХЛ користуються спільними роздягальнями та приміщеннями.
Нагадаємо, хворобу виявили у двократного олімпійського чемпіона Кевіна Дюранта.