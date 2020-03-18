Игрок НХЛ получил положительный результат теста на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100145 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103316 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105370 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104377 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112980 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100761 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105247 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106641 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131560 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130448 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Игрок НХЛ получил положительный результат теста на коронавирус

Игрок НХЛ получил положительный результат теста на коронавирус

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Хоккеист команды НХЛ Ottawa Senators получил положительный результат теста на новый коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Хоккеист команды Ottawa Senators, входящей в Североамериканскую национальную хоккейную лигу (НХЛ), получил положительный результат теста на коронавирус. Что это за игрок - неизвестно, однако в заявлении команды сказано, что у него легкие симптомы и он находится в изоляции. Сейчас команда сотрудничает с медработниками, чтобы проверить всех контактных лиц. Остальные члены команды также самоизолювались", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что это первый случай заболевания среди игроков NHL. На прошлой неделе стало известно, что хоккейные матчи перенесли из-за пандемии. В частности, это произошло из-за того, что коронавирус обнаружили у игрока НБА "Юта джаз", а НБА и НХЛ пользуются общими раздевалками и помещениями.

Напомним, болезнь обнаружили у двукратного олимпийского чемпиона Кевина Дюранта.

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