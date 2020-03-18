Игрок НХЛ получил положительный результат теста на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Хоккеист команды НХЛ Ottawa Senators получил положительный результат теста на новый коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Хоккеист команды Ottawa Senators, входящей в Североамериканскую национальную хоккейную лигу (НХЛ), получил положительный результат теста на коронавирус. Что это за игрок - неизвестно, однако в заявлении команды сказано, что у него легкие симптомы и он находится в изоляции. Сейчас команда сотрудничает с медработниками, чтобы проверить всех контактных лиц. Остальные члены команды также самоизолювались", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что это первый случай заболевания среди игроков NHL. На прошлой неделе стало известно, что хоккейные матчи перенесли из-за пандемии. В частности, это произошло из-за того, что коронавирус обнаружили у игрока НБА "Юта джаз", а НБА и НХЛ пользуются общими раздевалками и помещениями.
Напомним, болезнь обнаружили у двукратного олимпийского чемпиона Кевина Дюранта.