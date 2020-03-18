Пандемія коронавірусу: хворобу виявили у двократного олімпійського чемпіона Дюранта
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У титулованого зіркового баскетболіста НБА Кевіна Дюранта виявили коронавірус, повідомляє УНН з посиланням на Twitter журналіста видання “The Athletic” Шамс Чаранія.
31-річний американець з “Бруклін Нетс” сказав, що попри позитивний тест - не має симптомів вірусу. Крім нього, на коронавірус захворіли ще три баскетболісти “Бруклін Нетс” ім’я яких не називають.
“Всі будьте обережні, подбайте про себе і дотримуйтесь карантину. Ми впораємося”, — наводить слова 31-річного Дюранта Чаранія.
Примітно, що нинішній сезон американець, середня результативність якого за 12 років в НБА складає 27 очок при 7,1 підбиранню і 4,1 передач, пропускав через важку травму ахіллового сухожилля, отриману в фіналі плей-офф НБА 2018/19.
Зауважимо, що титулований форвард здобув два “золота” на Олімпійських іграх разом зі збірною США, одне “золото” на чемпіонаті світу, двічі ставав чемпіоном НБА у складі “Голден Стейта”, визнавався найціннішим гравцем сезону НБА-2014, 10 разів приймав участь у Матчах зірок НБА,та ставав найбільш результативним гравцем НБА сезонів 2010, 2011, 2012, 2014 років.
Як повідомлялося, коронавірус виявили у двох зірок “Юти Джаз” та одноклубника Святослава Михайлюка.