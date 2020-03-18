Пандемия коронавируса: болезнь обнаружили у двукратного олимпийского чемпиона Дюранта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. У титулованного звездного баскетболиста НБА Кевина Дюранта обнаружили коронавирус, сообщает УНН со ссылкой на Twitter журналиста издания "The Athletic" Шамс Чарания.
31-летний американец из “Бруклин Нетс” отметил, что не имеет симптомов вируса, несмотря на положительный результат теста. Кроме него, на коронавирус заболели еще три баскетболиста “Бруклин Нетс” имя которых не сообщается.
“Все будьте осторожны, позаботьтесь о себе и следуйте карантину. Мы справимся”, — приводит слова 31-летнего Дюранта Чарания.
Примечательно, что нынешний сезон американец, средняя результативность которого за 12 лет в НБА составляет 27 очков при 7,1 подборе и 4,1 передачах, пропускал из-за тяжелой травмы ахиллового суходжилия, полученную в финале плей-офф НБА 2018/19.
Заметим, что титулованный форвард получил два “золота” на Олимпийских играх вместе со сборной США, одно “золото” на чемпионате мира, дважды становился чемпионом НБА в составе “Голден Стэйт”, признавался самым ценным игроком сезона НБА-2014, 10 раз принимал участие в матчах звезд НБА, и становился наиболее результативным игроком НБА сезонов 2010, 2011, 2012, в 2014 лет.
Как сообщалось, коронавирус обнаружили в двух звезд “Юты Джаз” и одноклубника Святослава Михайлюка.