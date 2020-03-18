Пандемия коронавируса: болезнь обнаружили у двукратного олимпийского чемпиона Дюранта

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102124 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105112 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107107 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105948 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114825 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101218 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105589 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106714 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131621 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: болезнь обнаружили у двукратного олимпийского чемпиона Дюранта

Пандемия коронавируса: болезнь обнаружили у двукратного олимпийского чемпиона Дюранта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. У титулованного звездного баскетболиста НБА Кевина Дюранта обнаружили коронавирус, сообщает УНН со ссылкой на Twitter журналиста издания "The Athletic" Шамс Чарания.

31-летний американец из “Бруклин Нетс” отметил, что не имеет симптомов вируса, несмотря на положительный результат теста. Кроме него, на коронавирус заболели еще три баскетболиста “Бруклин Нетс” имя которых не сообщается.

“Все будьте осторожны, позаботьтесь о себе и следуйте карантину. Мы справимся”, — приводит слова 31-летнего Дюранта Чарания.

Примечательно, что нынешний сезон американец, средняя результативность которого за 12 лет в НБА составляет 27 очков при 7,1 подборе и 4,1 передачах, пропускал из-за тяжелой травмы ахиллового суходжилия, полученную в финале плей-офф НБА 2018/19.

Заметим, что титулованный форвард получил два “золота” на Олимпийских играх вместе со сборной США, одно “золото” на чемпионате мира, дважды становился чемпионом НБА в составе “Голден Стэйт”, признавался самым ценным игроком сезона НБА-2014, 10 раз принимал участие в матчах звезд НБА, и становился наиболее результативным игроком НБА сезонов 2010, 2011, 2012, в 2014 лет.

Как сообщалось, коронавирус обнаружили в двух звезд “Юты Джаз” и одноклубника Святослава Михайлюка.

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